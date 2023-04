Napoli: Marciani, reti d'impresa determinanti per rilancio occupazione giovanile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un sogno nel cassetto - ha detto Gianni Lepre (presidente della commissione Reti e Distretti produttivi dell'Odcec Napoli) – quello di ridare vitalità ai borghi antichi del capoluogo campano. Quelli artigianali come Borgo Orefici, San Gregorio Armeno, piazza Mercato, il Rione Sanità che erano volano economico della nostra città e che devono rinascere attraverso botteghe aperte a turisti e botteghe scuola che diano la possibilità ai giovani di imparare mestieri antichi che sono il vanto del nostro made in Italy". Per Antonio Lopes (Svimez): "Più volte abbiamo sollevato il tema dell'importanza della rivitalizzazione delle aree interne che deve essere inquadrato in un più ampio disegno di politica economica con investimenti nei settori produttivi e nell'ambito delle infrastrutture di trasporto". Giovanni Tomo (presidente commissione Marketing territoriale Odcec Napoli) ha evidenziato, infine, che "Ci sono due leve strategiche come la coesione territoriale e l'analisi del contesto e dei territori, per dare attuazione piena alle politiche di marketing e di sviluppo". (Ren)