Campania: Iss, su brucellosi mai smentiti tecnici Regione, mai rilasciato dichiarazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all’articolo comparso sulle Cronache di Caserta lo scorso sabato 26 marzo titolato: "L’Istituto Superiore di Sanità: inutile la strage di bufale", riferito alla problematica della brucellosi in Campania, è doveroso precisare che il dottor Pasquali non ha mai avuto contatti con il giornalista che ha firmato l’articolo; il titolo non rispecchia assolutamente né il suo pensiero né la posizione dell'Iss; il dottor Pasquali non ha mai affermato che "ci sono strumenti più efficaci della distruzione degli allevamenti". Lo puntualizza una nota dell'Iss. L’Istituto, rispetto a quanto sostenuto dal quotidiano Cronache di Caserta, che peraltro non ha pubblicato la rettifica richiesta, sottolinea che la brucellosi è una zoonosi molto seria responsabile di danni alla salute pubblica, alla sanità animale e alle produzioni zootecniche; gli strumenti normativi e diagnostici utilizzati per la sorveglianza e il controllo dell'infezione sono efficaci e hanno consentito di eradicare la malattia in gran parte del territorio nazionale; l'eradicazione della brucellosi prevede l'attivazione di azioni complesse, specialmente in aree ad alta densità di animali come in quella di Caserta e l'efficace applicazione degli strumenti di controllo richiede la partecipazione e collaborazione tra autorità competente, allevatori e tutte le parti interessate; tale collaborazione risulta essenziale ai fini della risoluzione del problema, considerando che è interesse di tutti, in primis della regione Campania, salvaguardare la produzione e la qualità di uno degli alimenti che l’ha resa famosa in tutto il mondo; non esistono smentite dell’Iss nei confronti dei tecnici della regione né rispetto all’utilità della vaccinazione, né rispetto all'applicazione dei piani di controllo ed eradicazione.(Com)