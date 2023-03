Camorra: estorsioni con minacce contro un imprenditore nel napoletano, arrestata una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di una persona accusata di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso. L'indagata, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe costretto, con minacce, un imprenditore locale al pagamento di tangenti per poter continuare a svolgere la sua attività commerciale. Alla vittima diceva di raccogliere denaro per conto dei suoi figli detenuti, evocando la forza di intimidazione del sodalizio criminale di cui, secondo la sua versione, farebbero parte. (Ren)