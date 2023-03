Quirinale: Mattarella consegna onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fatima Zahra El Maliani, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per la sua disponibilità a restituire il bene ricevuto attraverso il suo impegno nel doposcuola Unicef di Torino". Studentessa universitaria. Gestisce il doposcuola Unicef-Younicef presso la sede di Casarcobaleno di Torino. Da bambina ha frequentato il Sermig che le ha “stravolto” la vita e ha così iniziato il suo percorso di restituzione aiutando i bambini e accogliendo le donne senza casa, insegnando italiano ai migranti. Valeria Favorito, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per aver trasformato la sua dolorosa esperienza in generoso impegno a diffondere la cultura del Dono". Colpita da bambina da gravi forme di leucemia, ha subito due trapianti di midollo a distanza di 13 anni, nel 2000 e nel 2013. Forte è diventato il suo impegno sociale. Dedica il suo tempo libero a incontri e conferenze diretti a diffondere la cultura del Dono soprattutto fra i giovani. Ha scritto tre libri per raccontare la sua storia e utilizza i proventi derivanti dalla vendita per finanziare borse di studio per la ricerca biomedica. Simona Fedele, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per il suo determinante e coraggioso intervento in difesa di una giovanissima vittima di bullismo”. Autista dipendente dell’Atac di Roma. Mentre era in servizio ha sentito che alcuni ragazzi prendevano in giro un loro coetaneo con insulti, risatine e spintoni. Ha quindi fermato l’autobus e con la scusa di controllare la porta posteriore del mezzo ha lasciato il posto guida per avvicinarsi ai ragazzi. Lo ha condotto quindi con sé, vicino al posto di guida, chiedendogli di avvisare i genitori e di farsi trovare alla prossima fermata del bus. Roberta Macrì, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per l’impegno nell’affrontare la sua disabilità attraverso lo sport e partecipando ad incontri per trovare soluzioni per abbattere le barriere architettoniche nei territori comunali". Campionessa italiana di para - powerlifting (sollevamento pesi). Roberta nell’agosto 2011, a seguito di un incidente stradale, rimane paraplegica. Dopo una lunga degenza in ospedale e presso centri specializzati, cerca di capire cosa possa fare un disabile in carrozzina. Si dedica al ballo e “la sua carrozzella con lei diventa musica, arte e parte integrante della coreografia”. Si cimenta poi in un altro sport “il Para-Powerlifting” (sollevamento pesi) ed in poco tempo riesce a raggiungere notevoli risultati conseguendo medaglie e premi. Accanto all’attività sportiva Roberta organizza eventi dimostrativi nelle piazze (“Un giorno in carrozzina” o “VIviAMO insieme – la disabilità non è un mondo a parte, ma parte del mondo”). Consulente a titolo gratuito dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e di Terme Vigliatore (ME) per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il suo messaggio si riassume nel motto “Tutto è possibile, basta volerlo”. (segue) (Com)