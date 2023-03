Amministrative: M5S, a Pontecagnano Faiano con la nostra lista guidata dal candidato sindaco Matteo Maria Zoccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pontecagnano Faiano è 'cinque stelle': lo certificano gli oltre 3.000 voti alle ultime politiche di settembre 2022 e lo sanciscono le richieste, sempre più incalzanti, di tanti amici e simpatizzanti che chiedono una discesa in campo del MoVimento". Così Matteo Maria Zoccoli attivista storico del Movimento 5 stelle di Pontecagnano Faiano e designato dal gruppo locale e dalla coordinatrice del Movimento 5 stelle provinciale Virginia Villani candidato sindaco. "Fare politica - ha affermato - non significa mettere insieme 16 nomi su un foglio di carta, non significa essere più o meno bravi a convincere l'amico o il parente a seguirti in un percorso di un mese o due. Fare politica per noi significa sentire l'esigenza fisica di prendersi uno spazio, non per interessi personali, ma per condividerlo con gli altri, senza la volontà di prevalere a tutti i costi. La condivisione, lì dove per decenni c'è stata sopraffazione, è un esercizio anti-Sistema potentissimo e noi in questi anni abbiamo cercato come un mantra di promuoverla". "Il nostro percorso - ha proseguito Zoccoli - ha davvero uno scopo impronunciabile: decolonizzare Pontecagnano Faiano favorendo l'articolazione di una coscienza politica post-colonialista e intersezionale. Decolonizzare Pontecagnano Faiano significa estirpare le supremazie culturali e sociali che si manifestano con violenza più o meno evidente tra italiani e migranti, tra uomini e donne, tra centro e periferia. La completa assenza di queste sensibilità ha permesso negli ultimi decenni la moltiplicazione di ferite che hanno lacerato un tessuto sociale già sfibrato da politiche del lavoro fallimentari e inique, dalla completa assenza di politiche di edilizia popolare a favore della nebbiosa idea dell'Edilizia Residenziale Sociale, uno strumento con maglie troppo larghe per essere seriamente da bilanciamento. Noi vogliamo rispondere a questa necessità aprendo spazi di confronto per l'azione politica, proponendo teoria e approfondimento a un pubblico desideroso di narrazioni stimolanti, rianimando la ricchezza tematica e stilistica dei discorsi politici e culturali, e cercando un nuovo Gramsci, un nuovo Ken Loach o una giovane Greta Thunberg". (segue) (Ren)