Agroalimentare: a Benevento con Campanialleva Expo 2023 una maxi stalla da 15mila metri quadri (2)

- Una particolare attenzione nell'organizzazione dell'evento è stata dedicata alla creazione di uno stretto legame con la città di Benevento, culla di una millenaria tradizione zootecnica, come dimostra uno dei monumenti simbolo, il cosiddetto "Bue Apis", che in realtà è il Sacro Toro egiziano del Tempio di Iside, scolpito nel granito rosso di Assuan. Una riscoperta storica a cui sarà dedicato uno spazio espositivo a cura della fondazione Terre Magiche Sannite. Campanialleva, grazie alla collaborazione con il Comune di Benevento, sarà collegata alla città attraverso una speciale navetta gratuita del servizio pubblico, da 100 posti, che farà la spola tra piazza Risorgimento e la fiera nei tre giorni dalle ore 9 alle 22 ogni mezz'ora. Una novità importante per rendere più agevole il raggiungimento della fiera, che allo stesso tempo consentirà ai visitatori di fare un salto nel centro storico della città, grazie alle esperienze guidate proposte dall'agenzia Rotolando verso Sud. Non sarà una fiera solo per addetti ai lavori, ma un grande laboratorio di contaminazioni culturali. Per le scuole saranno a disposizione le Zoo Guide dell'AACM, che accompagneranno gli alunni alla scoperta della biodiversità italiana. Nell'area food si alterneranno momenti di intrattenimento, con una ricca proposta di generi, dalla musica country alla fisarmonica del maestro Feleppa, dal contest Rumore Bim Festival dedicato a Raffaella Carrà alla straordinaria esibizione di danza "La Dannazione del Sabba", a cura della Compagnia Balletto di Benevento di Carmen Castiello, incentrato sulla figura della janara, la strega, e al suo potere ammaliatore. Faranno tappa alla fiera anche i 150 motociclisti del Moto Club Legio Linteata, a bordo di Harley-Davidson, per la decima edizione della Red Sausage Run. (Ren)