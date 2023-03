Cultura: Schifone (Mic), Archivio Storico Enel resti a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Archivio Storico dell'Enel resti a Fuorigrotta e si punti sulla sua valorizzazione. Il sindaco Gaetano Manfredi, anche in qualità di assessore alla cultura, si attivi per preservare un patrimonio storico di rilevanza nazionale". Lo ha chiesto Luciano Schifone, consigliere del Ministero della Cultura e presidente del Centro Studi La Contea, che ieri ha sottoscritto l'appello lanciato da docenti napoletani. "La dislocazione in un deposito a Pastorano, in provincia di Caserta, sembra un atto preliminare a un eventuale trasferimento fuori regione. I preziosi documenti, anche ottocenteschi, e le straordinarie strumentazioni presenti nell'archivio, con il trasferimento in Terra di Lavoro, rischierebbero l'abbandono. Inoltre lo spostamento rappresenterebbe una preclusione all'accesso per tantissimi studiosi che attraverso quegli atti hanno ricostruito la Storia italiana. Preservare l'identità napoletana, ma anche del Sud, è solo un tassello per il rilancio. L'Archivio Storico dell'Enel deve restare a Napoli e deve essere valorizzato", ha concluso Schifone. (Ren)