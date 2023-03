Fisciano (Sa): consiglio comunale dà via libera ad abbassamento delle tariffe Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giù le tariffe della tassa sui rifiuti a Fisciano. comune in provincia di Salerno. E' quanto ha deliberato il consiglio comunale nel corso dell'ultima seduta, prevedendo altre agevolazioni fiscali per i cittadini. Un abbassamento che riguarda le utenze domestiche dal 15 al 20% e quelle non domestiche dal 5 all'8%. "Stiamo mantenendo gli impegni che ci eravamo prefissati per il triennio con una riduzione delle tariffe pari al 35-40% – ha sottolineato Franco Gioia, assessore al ramo tributi – Il tutto nonostante il Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente d'Ambito l'anno scorso che comporta maggiori costi per circa 450mila euro. Non solo li abbiamo assorbiti, ma siamo anche riusciti ad abbassare le tariffe". Una situazione che potrebbe migliorare dall'anno prossimo con ulteriori sgravi per i cittadini di Fisciano: "Con la revisione obbligatoria del Pef – ha confermato Franco Gioia – contiamo di abbassare i costi e avere una ulteriore diminuzione sulle tariffe della Tari". Un risultato, puntualizza l'assessore, frutto "del lavoro che abbiamo fatto con l'Ufficio tributi e che stiamo intensificando attraverso un censimento delle utenze. Cerchiamo di incidere al meglio sulle tariffe e contemporaneamente dare la possibilità, a chi è indietro con i pagamenti, di mettersi in regola con le rateizzazioni". (Ren)