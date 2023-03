Agroalimentare: Carloni (Lega), istituzioni a fianco dei produttori a difesa prodotti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Agricoltura, "nella sua rappresentanza più ampia, con i componenti di tutti i partiti, ha deciso di organizzare un evento informale, a Montecitorio, in cui le Regioni fossero rappresentate con dei produttori, con l’istituto alberghiero coinvolto nel servizio, che ci ha dato bella mostra di quanti giovani siano competenti in questa materia, e con la presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida". Lo ha detto il presidente della commissione Agricoltura di Montecitorio, Mirco Carloni, della Lega, in occasione dell'iniziativa "La commissione Agricoltura della Camera incontra i produttori", tenutasi ieri sera alla Camera, che ha visto una degustazione di prodotti tipici di undici Regioni: Veneto, Puglia, Lombardia, Piemonte, Calabria, Emilia-Romagna, Sicilia, Campania, Umbria, Toscana, Marche. "E’ stato un momento per dare soddisfazione e visibilità ai nostri produttori, a queste persone che faticano tanto e che mettono passione ed impegno per darci prodotti straordinari - ha proseguito Carloni -. Credo che questo possa essere un modo per valorizzare e per fare vedere quello che c’è di buono nell’agroalimentare italiano, nel nostro luogo più sacro, che è il Parlamento. Occorre creare un network con le istituzioni, in particolare la commissione Agricoltura, al fianco dei produttori, a difesa del made in Italy e dei prodotti italiani di eccellenza". Gli studenti impegnati nel servizio, per l’iniziativa di ieri sera, sono stati quelli dell'istituto alberghiero "Giuseppe Celli" di Piobbico, nelle Marche.(Rin)