Agroalimentare: a Benevento con Campanialleva Expo 2023 una maxi stalla da 15mila metri quadri

- Non solo esposizione di animali. Oltre alla maxi stalla di 15 mila metri quadrati con più di 600 capi per 140 razze, Campanialleva Expo 2023 ospiterà dal 14 al 16 aprile al Cecas di Benevento altri 10 mila mq fieristici, con importanti aziende della multifunzionalità agricola: dai mezzi tecnici ai servizi, una sala per workshop e convegni, e una grande aree food dedicata esclusivamente al food a km zero. Si confermano quindi le previsioni di grandi numeri per la prima edizione della più grande fiera zootecnica del Sud Italia, organizzata dall'Aacm - Associazione Allevatori Campania Molise, che avrà l'onore di ospitare la 36° Mostra Nazionale Bovini di razza Marchigiana, la 17° Mostra Nazionale Bovini di razza Podolica, la Mostra Interregionale Bovini di razza Pezzata Rossa Italiana, la Mostra Avicola regionale, l'esposizione del Cavallo Agricolo Italiano TPR e delle razze equine campane e molisane: Napoletano, Persano, Salernitano e Pentro, l'esposizione Canina e l'esposizione "Il Mondo dell'Allevamento Custode". Gli allevatori arrivano da 9 regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, oltre ad una delegazione di 15 allevatori dell'isola di Malta. Il programma è stato presentato questa mattina presso il Caffè Le Streghe, nel cortile dello storico Palazzo Paolo V di Benevento. La conferenza stampa, moderata dal responsabile comunicazione di Campanialleva Expo 2023, Nicola De Ieso, si è aperta con le motivazioni della fiera e la descrizione delle mostre, a cura del direttore di AACM Augusto Calbi, seguito dai saluti degli assessori al turismo e alle attività produttive Attilio Cappa e Luigi Ambrosone, di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Nino Lombardi, presidente della Provincia Benevento, Gennarino Masiello, presidente del Cecas, e di Nicola Caputo, assessore regionale all'Agricoltura. Ha chiuso l'incontro Davide Minicozzi, presidente dell'Associazione Allevatori Campania Molise, evidenziando il corposo calendario di convegni e workshop, a conferma della grande rete di relazioni istituzionali e collaborazioni che Campanialleva ha messo in piedi: dalle Università all'Unpli, dagli Enti locali alle associazioni culturali. È prevista anche la visita del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (segue) (Ren)