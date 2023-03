Napoli: rinvenuto cadavere di un pony in putrefazione in una discarica abusiva dell'area orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo il cosiddetto ponte della Fiat, nella zona industriale di Napoli Est, è zona di discariche abusive. Tra i pilastri in cemento si trova di tutto, ogni sorta di rifiuto, anche materiali pericolosi. Stavolta però tra l'immondizia è stata fatta una macabra scoperta. In una delle discariche è stato rinvenuto il cadavere in putrefazione di un pony. Chi ha rinvenuto il corpo dell'animale ha segnalato la vicenda al deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Da anni denunciamo la gravità della situazione sversamenti che avviene in questa zona, senza però che le istituzioni abbiamo preso provvedimenti seri. E' la prima volta però che ci troviamo di fronte ad uno scempio di questo livello che ci lascia sgomenti, nauseati ed arrabbiati", ha commentato Borrelli. "Abbiamo richiesto l'intervento dell'Asl - ha proseguito il parlamentare partenopeo - affinché il corpo del povero animale venga prelevato e si svolgano gli esami autoptici. Inoltre le forze dell'ordine dovranno indagare su quanto è accaduto ed i responsabili la dovranno pagare. Oltre a ciò, bisogna ripristinare la legalità in questa zona diventata una bomba ecologica. Serve un'ampia rete di sistemi di videosorveglianza e gli inquinatori dovranno essere incastrati, denunciati e puniti in modo severo". (Ren)