Pnrr: Morelli, mi auguro che alcuni fondi possano essere spostati su nuovi progetti

- "Mi auguro che alcuni di questi (fondi ndr) possano essere spostati anche perché su alcuni argomenti ci sono state delle proposte che purtroppo non hanno ricevuto le adeguate richieste. Penso al tema dell'idrogeno". Lo ha detto Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ad "Agorà" su Rai3, sulla riallocazione dei fondi del Pnrr su nuovi progetti. "Quindi rivalutare dove mettere questi soldi è assolutamente positivo - ha aggiunto -. La ricalibratura va proprio nella direzione innanzitutto di ottenere gli obiettivi". "Se ci sono degli obiettivi che non possono essere raggiunti - ha proseguito Morelli - evidentemente quei soldi devono essere distolti da quegli obiettivi e ricalibrati su altro. Non è detto che vadano ai Comuni, magari sarebbe utile, per esempio, investire maggiormente nel settore tecnologico". (Rin)