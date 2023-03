Castellammare di Stabia: domani flash-mob a favore della prof aggredita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani a Castellammare di Stabia una manifestazione organizzata da alcuni insegnanti a sostegno della professoressa Lucia Celotto, aggredita dai familiari di un'alunna per un voto, a loro dire, basso. L'iniziativa, a cui prenderà parte anche il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il quale aveva già denunciato pubblicamente la vicenda ed è intervenuto in Parlamento per chiedere al ministro dell'Istruzione Valditara di relazionare sulla vicenda e decidere il da farsi, si svolgerà un flash-mob alle 13 all'ingresso del Liceo Plinio Seniore in via Nocera, 87. "Chiediamo massima partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni. Tutti devono dare il massimo supporto alla professoressa Celotto e dimostrarle la loro solidarietà", ha dichiarato Borrelli. "Non è possibile - ha aggiunto - che le scuole siano così facilmente invase da delinquenti e violenti che poi quasi sempre la fanno franca. Questa sarà una manifestazione per tutte quelle vittime della violenza che vengono abbandonate al proprio destino e dimenticate in fretta." Borrelli parteciperà anche alla seconda iniziativa prevista alle 16 alla Cassa Armonica di Castellammare, sempre a supporto della docente, organizzata da diversi movimenti civici e cittadini. (Ren)