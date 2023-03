Difesa: inaugurato Giardino dei giusti militari a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina, a Napoli, l’inaugurazione del “Giardino dei Giusti militari”, un progetto promosso dal Comando delle Forze operative sud insieme alla Fondazione “Gariwo” (Garden of the Righteous Worldwide). La Giornata dei Giusti dell’umanità fu istituita dal Parlamento europeo nel 2012 e divenne solennità civile in Italia nel 2017. Secondo quanto riferisce una nota dello Stato maggiore dell'Esercito, l’evento si è aperto con una conferenza per presentare il significato del Giardino, realizzato all’interno delle aree verdi di Palazzo Salerno, per mantenere vivo e onorare il ricordo di quei militari che hanno lottato, anche a costo della propria vita, per salvare le vittime delle persecuzioni e dei genocidi. Erano presenti il capo di Stato maggiore dell’Esercito Generale Pietro Serino e le autorità locali. Il generale Serino, nel saluto ai convenuti si è rivolto in particolare agli studenti presenti in sala sottolineando come: “il ricordo dei Giusti è un dovere che abbiamo nei confronti della nostra memoria e verso le generazioni che verranno, perché non ci può essere libertà senza conoscenza”. (segue) (Res)