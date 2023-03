Napoli: de Magistris (Up), solo chi non la conosce può pensare di regolamentare la gioia scudetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La passione e le vittorie non si possono regolamentare con ordinanze e decreti, anche perché i napoletani sapranno far convivere la gioia non programmabile, perché stupenda, spontanea, con l'amore profondo che nutrono per la nostra città". Lo ha affermato Luigi de Magistris, portavoce di Unione Popolare. "Solo chi non conosce Napoli può pensare che quelle feste si possano regolamentare magari bacchettando pure con i sermoni, come fece Manfredi dopo la guerriglia con gli pseudo tifosi tedeschi. Invece di spiegare come abbiano fallito nel piano anti violenza ha apostrofato i napoletani come teppisti dicendogli di non imbrattare Napoli", ha aggiunto l'ex sindaco del capoluogo campano. "Tra l'altro non mi risulta che ci siano mai state durante le feste di passione per il Napoli fenomeni di tipo vandalico. E dipendesse da me non vieterei tamburi e bandiere al Maradona", ha concluso de Magistris, ospite di Barba&capelli su Radioclub91 (Ren)