Campania: Nappi (Lega), solidarietà a cronista minacciato

- "Esprimiamo massima vicinanza e solidarietà al giornalista Bruno Giaquinto, vittima di un atto intimidatorio. Confidiamo nella rapida azione delle forze dell'ordine per individuare i responsabili del raid e assicurarli alla giustizia. Nessuna tolleranza nei confronti di chi colpisce i cronisti e attenta al diritto dei cittadini di essere informati, per di più in una realtà complessa come quella dei nostri territori". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)