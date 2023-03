Napoli: Martusciello (Fi), festa scudetto a numero chiuso? Manfredi non conosce città che amministra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prevedere il numero chiuso per la festa dello scudetto del Napoli qualifica ancora una volta Manfredi come un cittadino di provincia, che non capisce la città che amministra". Lo ha affermato il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello. "Il numero chiuso - ha aggiunto l'eurodeputato azzurro - serve per iscriversi all'Università, per organizzare un evento esclusivo, ma è improponibile per una festa popolare come sarà quella che ci aspetta". "Manfredi - ha concluso Martusciello - vada a dormire a Sessa Aurunca quel giorno, che a festeggiare in città ci penseremo noi. Con civiltà e passione". (Ren)