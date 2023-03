Ischia: pubblicato l'avviso pubblico per vendere o cedere immobili dismessi ai fini della delocalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte l'avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati sulla disponibilità di vendere o cedere immobili, nell'isola di Ischia, preferibilmente dismessi o inutilizzati, anche in stato di inabitabilità o inagibilità, da destinare all'attuazione dei piani di delocalizzazione. L'avviso, pubblicato sul sito del Commissario delegato per l'emergenza (www.sismaischia.it), recepito dal Decreto commissariale n.1590 del 30 marzo 2023, ha l'obiettivo di accompagnare al complesso lavoro di ricostruzione e risanamento sull'isola, un più ampio programma di riqualificazione delle aree edificate, anche attraverso il recupero o la riconversione del patrimonio già esistente, dando così la possibilità ai cittadini di delocalizzare o acquistare altrove. (segue) (Ren)