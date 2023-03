Energia: domani a Napoli la presentazione di "Gretha", prototipo per la produzione di idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Gretha, acronimo di "Green Energy Technology with full cells Hydrogen and renewables", l'ultimo progetto di ricerca sull'idrogeno presentato da Graded in risposta a un bando finanziato dal ministero della Transizione Ecologica che vede in campo vari atenei e imprese. A lavorare al prototipo, assieme alla società di Vito Grassi, l'Università degli Studi Federico II, l'Università Politecnico delle Marche, Enav e Tecnosistem. I dettagli del nuovo progetto, per il quale tutti i partner hanno da poco sottoscritto il decreto di finanziamento del ministero, saranno illustrati nel corso del convegno "L'idrogeno verde per la transizione ecologica", organizzato all'interno di EnergyMed, sabato 1° aprile a partire dalle 9.30 (Padiglione 5, Sala Europa) con la partecipazione dell'ad di Graded, Vito Grassi, l'assessore regionale alle Attività produttive della Campania Antonio Marchiello, Viviana Cigolotti dell'Enea, Elio Jannelli del Distretto ad Alta Tecnologia Atena, Laura Vanoli dell'Università Parthenope di Napoli, Massimo Dentice D'Accadia e Maria Vicidomini dell'Università Federico II di Napoli, Alberto Zinno del Consorzio Stress e Claudio Miranda, responsabile Ricerca & Sviluppo di Graded, moderati del giornalista del Mattino Nando Santonastaso. (segue) (Ren)