Energia: domani a Napoli la presentazione di "Gretha", prototipo per la produzione di idrogeno verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prototipo rappresenta una radicale innovazione rispetto ai prodotti attualmente disponibili sul mercato: introduce un sistema di trigenerazione che integra una pluralità di tecnologie hi-tech per la conversione e lo stoccaggio dell'energia, ad altissima efficienza e bassissimo impatto ambientale. Sullo stesso fronte, oltre ai due impianti pilota già avviati per la produzione di idrogeno verde all'interno di altrettanti progetti di ricerca (uno in Campania, nella Green Farm, l'azienda sperimentale di Castel Volturno, e l'altro a Dubai, in partnership con l'Università di Sharjah), Graded è in prima fila anche nella realizzazione di un intervento cofinanziato dalla Regione Campania con fondi Por Fesr 2014-2020. "Si tratta di "H2Restore", progetto che punta allo sviluppo di un modulo integrato di energy storage da fonte rinnovabile con tecnologie innovative a idrogeno", ha spiegato Claudio Miranda. "A supportarci, in qualità di consulenti, il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Parthenope di Napoli e il Distretto di Alta Tecnologia per l'Energia e l'Ambiente Atena Scarl", ha aggiunto. Obiettivo del progetto è la realizzazione di un prototipo di taglia medio-piccola, modulare, completamente ingegnerizzato e dotato dei sistemi ausiliari necessari per la sua installazione in tutti i siti, connessi o meno alla rete elettrica nazionale, nei quali sia necessario ottimizzare lo sfruttamento di impianti a fonte rinnovabile mediante sistemi di accumulo dell'energia elettrica. (segue) (Ren)