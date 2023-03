Energia: domani a Napoli la presentazione di "Gretha", prototipo per la produzione di idrogeno verde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Graded è presente alla tre giorni della Mostra Convegno sull'Economia Circolare anche con un proprio stand dove saranno presentati diversi progetti di ricerca: da Green Farm, il prototipo di azienda agricola ecosostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Agraria della Federico II nell'azienda sperimentale di Castel Volturno, a Geogrid, il progetto sulla Geotermia, realizzato in Campania con il coinvolgimento dei massimi esperti scientifici in regione (Istituto di Vulcanologia-Ingv, Cnr, Università Parthenope, Federico II, Università del Sannio, Università della Campania, Smart Power System) ed "esportato" negli Emirati Arabi attraverso una sperimentazione in partnership con il Rit (Rochester Institute of Technology) di Dubai. (Ren)