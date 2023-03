Industria: Istat, a febbraio prezzi produzione -1 per cento su mese, +9,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio 2023 i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono dell’1,0 per cento su base mensile e aumentano del 9,6 per cento su base annua (era +11,1 per cento a gennaio). Lo riferisce un report dell’Istat sui prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni a febbraio 2023. Sul mercato interno i prezzi diminuiscono dell’1,3 per cento rispetto a gennaio e aumentano del 10,0 per cento su base annua (da +11,6 per cento del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano un aumento congiunturale modesto (+0,1 per cento) e una crescita tendenziale in rallentamento (+8,7 per cento, da +9,7 per cento di gennaio). Sul mercato estero i prezzi diminuiscono su base mensile dello 0,1 per cento (0,0 per cento area euro, -0,2 per cento area non euro) e crescono su base annua del 7,2 per cento (+6,7 per cento area euro, +7,6 per cento area non euro). Nel trimestre dicembre 2022-febbraio 2023, rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono del 2,1 per cento (-2,9 per cento mercato interno, +0,1 per cento mercato estero). (Rin)