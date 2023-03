Ex Agrimonda: Costa (M5S), Ministero Ambiente ribadisce lentezze Regione sulle bonifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, nei giorni scorsi, ha depositato un'interrogazione rivolta al ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Oggetto della domanda, la preoccupante situazione se insiste intorno al sito ex Agrimonda, un deposito di fitofarmaci, pesticidi e concimi, al confine tra i comuni di Marigliano e Mariglianella, in provincia di Napoli, andato distrutto da un incendio nel lontano luglio del 1995. "Il ritardo nella realizzazione degli interventi di rimozione dei residuati rifiuti speciali tossici e combusti ha consentito una contaminazione estesa del territorio circostante e la penetrazione degli inquinanti attraverso i flussi di falda", si legge nell'atto. "Alla luce di questa situazione, e visto che il territorio non ha avuto ancora risposte in merito - dichiara Sergio Costa - ho chiesto al ministro dell'Ambiente se il dicastero fosse a conoscenza dei fatti e se è disposto a intervenire". "Il Ministero ci ha risposto che per la bonifica del sito orfano il Piano d'azione il dicastero ha assegnato 2 milioni di euro alla Regione. Inoltre - continua l'esponente del M5S - il Mase sottolinea che le competenze in campo di bonifiche sono in capo alla Regione e che il Ministero attende dall'organo campano l'assenso sullo schema di accordo propedeutico al trasferimento delle risorse idonee al messa in sicurezza del sito". "Il rischio serio - conclude Costa - è di aggiungere al danno la beffa, ovvero, lasciare il territorio inquinato e buttare al vento i fondi per le bonifiche". (Ren)