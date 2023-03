Napoli: presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il progetto CuciNights - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà da questo fine settimana "CuciNights", quattro serate a tema teatro e cibo, che si terranno ogni ultimo venerdì del mese al Centro Ciro Colonna di Ponticelli, a Napoli, in via Curzio Malaparte, 42. Il progetto, promosso dall'assessorato ai Giovani e al Lavoro del comune di Napoli è realizzato da "AsCenDeR, ass. Centro di Documentazione e Ricerca" e "Collettivo lunAzione", operanti insieme a "Le Kassandre" ed Nco, Nuova Cooperazione Organizzata" nell'ambito del Progetto "CuciNapoliEst", per il bando dei Quartieri dell'Innovazione. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo San Giacomo dall'assessore comunale ai Giovani e al Lavoro, Chiara Marciani, insieme al presidente di AsCenDeR Geppino Fiorenza, alla presidente della Compagnia Collettivo LunAzione, Martina Di Leva e al direttore artistico della Compagnia Eduardo Di Pietro. Primo appuntamento venerdì 31 marzo, alle ore 21,00, con il monologo 'Quando c'era Lei', il comico e nostalgico sguardo di Marco al proprio passato e ai primi passi nella recitazione, sotto l'improbabile guida della Nonna (spettacolo scritto e diretto da Alberto Mele e Marco Montecatino, anche attore, per la compagnia L'isola diTed). Venerdì 28 aprile seguirà 'Cazzimma&Arraggia' di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto, racconto dell'avventura imprenditoriale che portò Diego Armando Maradona al Napoli. Venerdì 26 maggio sarà in scena 'Sortilegi', in cui Gennaro Monti rievocherà le culture popolari del Sud in un viaggio di prosa e canzoni. Venerdì 30 giugno la compagnia Coffee Brecht metterà in scena 'Freestyle', una serata di improvvisazione teatrale in dialogo creativo con gli spettatori. "Siamo entusiasti – ha detto l'assessore ai Giovani Chiara Marciani - di poter raccontare questo progetto che si svolgerà in un luogo a cui teniamo molto perché rientra nel più ampio discorso dei Quartieri dell'innovazione che hanno l'obiettivo di valorizzare luoghi e creare opportunità per tante donne e giovani della nostra città. Realizzare tutto ciò attraverso il teatro è molto importante e ci auguriamo che abbiano un futuro importante e duraturo". "Voglio ringraziare il Comune di Napoli – ha dichiarato Geppino Fiorenza – ed in particolare l'Assessore Marciani perché è grazie ad un bando dei Quartieri dell'Innovazione he abbiamo potuto far nascere a Ponticelli una cucina "sociale" che già ha dato lavoro e ne darà ancora di più in futuro a molte donne del quartiere". "Il nostro obiettivo - ha concluso Martina Di Leva - è creare un'occasione popolare e culturale allo stesso tempo, di promuovere eventi teatrali che possano contribuire a rendere CuciNapoliEst un punto di riferimento per tutta la città, un luogo familiare in cui darsi appuntamento per passare serate speciali. Anche a Ponticelli può essere possibile". (Ren)