Pnrr: Pedicini (Met), ora ci prova anche Sala a prendersi i soldi del Sud

- "La solita tecnica, in atto da decenni, per sottrarre fondi assegnati al Mezzogiorno d'Italia, è dire che il Sud non sarebbe in grado di spenderli e che, dunque, andrebbero dati a chi invece saprebbe come investirli. Ora ci prova di nuovo il sindaco di Milano Beppe Sala, che invoca per sé e per gli altri sindaci del Nord i denari che spettano al Mezzogiorno". Così l'europarlamentare Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini. "Quella di Sala - ha sottolineato Pedicini - è solo l'ultima mossa del Partito del Nord. È un dato di fatto che se i Comuni del Settentrione hanno risorse umane adeguate, è soltanto perché per anni la spesa pubblica è stata concentrata su quei territori. Ora che l'Europa ha imposto di invertire la tendenza, inviassero in missione al Sud quel personale (assunto e pagato anche con le tasse dei cittadini del Sud) per spendere nel Mezzogiorno le risorse del Pnrr e per non mancare gli obiettivi europei. Questo sarebbe il primo vero segnale di Unità del Paese. Unità che non è mai davvero esistita in Italia, non è stata mai adeguatamente difesa ed è sempre sotto attacco del Partito Unico del Nord". (Ren)