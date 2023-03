Pnrr: Manfredi, stiamo rispettando cronoprogramma e ci candidiamo a spendere eventuali fondi residui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che tutti siano in grado di spendere i fondi del Pnrr, ma, se ci sono fondi residui, noi abbiamo tanti progetti che non sono stati finanziati, abbiamo progetti sul ciclo idrico, sul ciclo dei rifiuti, altri progetti infrastrutturali, di restauro, interventi sui parchi storici che sono tutti progetti approvati e non finanziati perché non c'era la copertura. Se ci sono risorse in più anche noi ci candidiamo a riceverli". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i cronisti a margine dell'inaugurazione alla Mostra d'Oltremare della 14esima edizione di EmergyMed. "Noi siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma di tutti i grandi progetti che ci sono stati finanziati, proprio ieri - ha sottolineato - abbiamo approvato nei tempi giusti anche il piano economico finanziario per l'Albergo dei Poveri. Io spero che ognuno riesca a spendere il suo, comunque se ci sono risorse in più anche noi ci candidiamo perché siamo perfettamente in grado di spenderli". (Ren)