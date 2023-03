FdI: Iannone, solidarietà a Donzelli per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà a Giovanni Donzelli per le becere minacce subite via social dall'ex presidente della IX municipalità di Napoli. Gli attacchi di Fabio Tirelli, esponente del movimento politico Potere al Popolo, non ci fermano e non ci intimoriscono. Incitare alla violenza e all'odio è una inclinazione che non ci appartiene. Ci auguriamo che gli odiosi rivoluzionari da salotto della sinistra, prima o poi, imparino questa lezione di stile". Lo ha dichiarato il senatore e commissario regionale di Fratelli d'Italia in Campania, Antonio Iannone.(Ren)