Trasporti: De Luca, stazione Santa Maria degli Angeli della Linea 6 della metro al rush finale - foto

- "Oggi, prima della riunione annuale con i rappresentanti della Commissione Europea e le Autorità di Gestione, abbiamo visitato il cantiere della stazione di S. Maria degli Angeli, a Chiaia, finanziato per il 90 per cento con i fondi Ue e giunto dopo vari ostacoli finanziari, tecnici e burocratici, al rush finale. Una stazione bellissima, fondamentale e strategica tra il Plebiscito e via Chiaia, penultima fermata della Linea 6 proveniente da Fuorigrotta prima del capolinea di piazza Municipio". Lo ha scritto su facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Burocrazia zero - ha aggiunto - e tempi certi di realizzazione, questa la nostra battaglia da sempre". (Ren)