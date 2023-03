Lavoro: Istat, a febbraio tasso occupazione +0,1 per cento su mese, +1,5 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio 2023, rispetto al mese precedente, diminuiscono i disoccupati mentre sono sostanzialmente stabili gli occupati e gli inattivi. La stabilità dell’occupazione è sintesi della crescita osservata tra gli uomini, gli autonomi e tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni, e del calo registrato, oltre che tra i 35-49enni, tra le donne e i dipendenti a termine. Il tasso di occupazione sale al 60,8 per cento (+0,1 punti). Lo rende noto il report dell’Istat su occupati e disoccupati a febbraio 2023. Confrontando il trimestre dicembre 2022-febbraio 2023 con quello precedente (settembre-novembre 2022), si registra un incremento del numero di occupati (+0,4 per cento, pari a +99 mila unità). La crescita dell’occupazione osservata nel confronto trimestrale si associa all’aumento delle persone in cerca di lavoro (+0,6 per cento, pari a +11 mila unità) e alla diminuzione degli inattivi (-1,1 per cento, pari a -139 mila unità). Il numero di occupati a febbraio 2023 supera quello di febbraio 2022 dell’1,5 per cento (+352 mila unità). L’aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa; il tasso di occupazione, che nel complesso è in aumento di 1,2 punti percentuali, sale anche in questa classe di età (+0,2 punti) perché la diminuzione del numero di occupati 35-49enni è meno marcata di quella della corrispondente popolazione complessiva. (Rin)