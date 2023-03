Industria: Istat, a febbraio prezzi produzione -1 per cento su mese, +9,6 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio 2023 si rilevano incrementi su base annua per quasi tutti i settori manifatturieri: i più marcati riguardano articoli in gomma e materie plastiche (+14,6 per cento mercato interno, +12,6 per cento area euro, +9,7 per cento area non euro), industrie alimentari, bevande e tabacco (+14,2 per cento mercato interno, +11,3 per cento area euro, +12,9 per cento area non euro), prodotti chimici (+12,6 per cento mercato interno, +13,6 per cento area euro, +13,0 per cento area non euro) e industria del legno, della carta e stampa (+10,2 per cento mercato interno, +12,0 per cento area euro, +11,8 per cento area non euro). Flessioni tendenziali si registrano sul mercato estero per coke e prodotti petroliferi raffinati (-6,3 per cento area euro, -2,4 per cento area non euro) e metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-1,1 per cento area euro, -0,7 per cento area non euro). A febbraio 2023 i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” diminuiscono dello 0,2 per cento su base mensile e crescono del 5,2 per cento su base annua. Anche i prezzi di “Strade e Ferrovie” diminuiscono dello 0,2 per cento in termini congiunturali mentre crescono del 5,8 per cento in termini tendenziali. (Rin)