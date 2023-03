Imprese: Imperiale (Edih Pride), nessuna paura dell'intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intelligenza artificiale rappresenta una opportuna di crescita per il sistema delle imprese e per la Pubblica Amministrazione. E' una grande rivoluzione che va governata senza paure e raccontando opportunità, vantaggi e rischi". Così Edoardo Imperiale che coordina il Polo Regionale per l'Innovazione Digitale Evoluta, che fa parte della rete degli Edih – European Digital Innovation Hub. "L'allarme lanciato da Elon Musk e da importanti scienziati, che rimbalza sui siti di informazione e sui social, rischia – ha affermato Imperiale, responsabile della iniziativa selezionata fra i dei 13 Poli europei di innovazione digitale (Edih) selezionati a valle della gara europea Digital Europe - di indirizzare la discussione su binari sbagliati. Sono le preoccupazioni, legittime e di grande valore, di esperti veri ma vanno lette come invito a fare meglio e bene e non come stop ad una tecnologia che può e deve rappresentare una grande occasione". "Noi faremo – ha aggiunto – la nostra parte perché sulla intelligenza artificiale si giocherà una partita strategica e promuoveremo, allora, momenti di riflessione. Le imprese, pubbliche e private, vanno accompagnate, sostenute, incoraggiate. In questa ottica va letto l'appuntamento 'L'intelligenza artificiale. L'impatto economico, il contenuto tecnologico e il suo lato etico' in programma domani venerdì 31, presso il Campania Dih- Rete Confindustria all'Unione Industriali di Napoli". (Ren)