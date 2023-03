Carabinieri: tre persone denunciate a Ischia per abusivismo edilizio e una a Procida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state denunciate per abusivismo edilizio a Barano d'Ischia, al termine dei controlli effettuati dai carabinieri in servizio sull'isola. I militari hanno denunciato tre persone che avrebbero costruito otto strutture in legno e muratura con copertura in lamiera in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali.150 mq la superficie irregolare rilevata, tutta sottoposta a sequestro. A Procida, invece, i carabinieri hanno denunciato una donna che avrebbe edificato due strutture in legno e ferro di complessivi 100 mq, destinati ad abitazione in una zona vincolata. (Ren)