Sicurezza stradale: domani a Castellammare la chiusura del progetto di Regione e Anci Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ospitare la cinquantaquattresima ed ultima tappa del progetto sulla sicurezza stradale denominato "Sii Saggio, Guida Sicuro", giunta alla nona edizione, domani 31 marzo alle ore 10,30, sarà l'Aula Magna dell'Istituto "Renato Elia" di Castellammare di Stabia a guida della dirigente scolastica Giovanna Giordano. A portare i saluti dell'Anci Campania il vicepresidente Antonio Del Giudice, Sindaco di Striano, mentre saliranno in cattedra ad impartire l'ultima lezione del roadshow #siisaggioguidasicuro sui comportamenti da adottare in strada sia per gli automobilisti, ciclisti e pedoni saranno Alessandra Franciosa dell'Associazione Meridiani e Referente Progetto Scuole "Sii Saggio, Guida Sicuro", il colonnello Antonio Vecchione, Comandante della Polizia Locale di Castellamare di Stabia ed il maggiore Carlo Venturini, Comandante della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia, coordinati dall'addetto stampa dell'Associazione Meridiani, Claudia Izzo. L'obiettivo del progetto #siisaggioguidasicuro, promosso dalla Regione Campania e attuato dall'Anci Campania con la collaborazione dell'Associazione Meridiani è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull'incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Gli incontri hanno reso gli studenti parte attiva del progetto stimolando la loro creatività attraverso il concorso d'idee "Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!". I ragazzi potranno presentare foto, video, disegni, canzoni, testi con commenti e altre idee originali per partecipare al concorso di idee. I giovani sono seguiti nei lavori da formatori e da personale esperto sul tema della sicurezza stradale. Alla prima fase relativa agli incontri e alla formazione segue, secondo il metodo che accompagna sin dalla prima edizione del progetto, una manifestazione conclusiva e di premiazione degli elaborati. (segue) (Ren)