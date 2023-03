© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il codice appalti approvato in consiglio dei ministri (con il nome di un ministro che è garanzia di mani libere per mani in pasta: Salvini) si apre un'autostrada veloce per mettere le mani sporche sull'Italia, devastarla e consegnarla anche ai poteri criminali". Lo ha scritto su twitter Luigi de Magistris, portavoce di Unione popolare (Ren)