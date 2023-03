Difesa: inaugurato Giardino dei giusti militari a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle Forze operative sud, generale di corpo d’armata Giuseppenicola Tota ha sottolineato la rilevanza della cultura della memoria e l’importanza di far conoscere, soprattutto ai più giovani, le storie di quanti sono stati capaci di proteggere i valori umani. “I militari Giusti - ha dichiarato il presidente della Fondazione Gariwo Gabriele Nissim - rappresentano un grande esempio morale per il nostro Paese per questo motivo l’inaugurazione del Giardino dei Giusti a Palazzo Salerno è un atto straordinario dell’Esercito Italiano. Ieri come oggi, le storie dei Giusti ci ricordano che in ogni epoca vale sempre questo insegnamento: ogni essere umano, indipendentemente dal suo ruolo, ha la possibilità di scegliere.” (segue) (Res)