Napoli: Manfredi, lavoriamo per rendere la città in grado di gestire più eventi in contemporanea

- "Dobbiamo abituarci ad avere una città dove si terranno tanti eventi in contemporanea, perchè Napoli è tornata ad essere centrale in molti settori. Questo deve essere motivo di soddisfazione". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, questa mattina, a margine dell'inaugurazione di EnergyMed, rispondendo ai cronisti che segnalavano il contemporaneo svolgimento del Comicon e della partita di calcio Napoli-Salernitana per sabato 29 aprile. "È chiaro - ha aggiunto - che ciò richiede da un lato una maggiore organizzazione da parte dell'amministrazione comunale e dall'altro anche la responsabilità dei cittadini di gestire meglio i loro movimenti, i loro spazi e i loro tempi per fare in modo che le cose si possano combinare. A tal proposito abbiamo istituito un tavolo in prefettura proprio per fare in modo che le due cose possano coesistere con il minimo del disagio". (Ren)