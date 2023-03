FdI: Rastrelli, post contro Donzelli episodio gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con sgomento che Fabio Tirelli, ex presidente della IX Municipalità di Napoli, Pianura-Soccavo, nonché esponente di Potere al Popolo, ha pubblicato su Facebook un'immagine di Giovanni Donzelli a testa in giù, con allusione a Piazzale Loreto testimoniata anche dalla scritta 'mo' basta. Tutti nel piazzale'. È oltremodo grave che questo esercizio di intolleranza e di incitamento alla violenza provenga da un ex rappresentante delle istituzioni. Nell'esprimere solidarietà all'amico Donzelli, auspico che tutte le forze politiche condannino questo brutto episodio". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia di Palazzo Madama e coordinatore cittadino di FdI a Napoli. (Ren)