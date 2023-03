Ischia: pubblicato l'avviso pubblico per vendere o cedere immobili dismessi ai fini della delocalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre da oggi è on line la nuova planimetria ricognitiva sullo stato degli edifici danneggiati dal terremoto del 2017, che sono classificati in tre categorie: in verde gli edifici per cui è possibile presentare l'istanza per la definizione della domanda di condono e l'istanza di concessione del contributo, secondo le procedure definite dall'ordinanza commissariale n. 17/2022; in rosso gli edifici per i quali, in attesa dell'approvazione del Piano di ricostruzione, in fase di predisposizione da parte della Regione Campania, è necessario valutare caso per caso la procedibilità sia della domanda per la definizione del condono che dell'istanza di contributo; in arancione gli edifici per cui è possibile presentare l'istanza per la definizione della domanda di condono, secondo le procedure definite dall'ordinanza commissariale n. 17/2022, mentre è da valutare caso per caso la procedibilità dell'istanza di contributo. L'avviso e le planimetrie sono stati presentati questo pomeriggio alla stampa dal commissario straordinario del Governo, Giovanni Legnini, nel corso di una conferenza nella sede della struttura commissariale a Ischia Porto alla quale hanno partecipato anche il Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra e il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale. (segue) (Ren)