Ischia: pubblicato l'avviso pubblico per vendere o cedere immobili dismessi ai fini della delocalizzazione (3)

- L'Avviso pubblico fissa al 20 maggio 2023 la scadenza per trasmettere, tramite posta elettronica certificata, la propria istanza unitamente a una relazione tecnica dell'immobile e a una proposta economica. Verranno prese in esame le istanze riguardanti edifici con qualunque destinazione urbanistica e dislocati in tutta l'isola, ma con priorità per quelli ricadenti nei tre comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno e con una superficie minima edificata pari a 1.000 mq. Sempre nel medesimo Decreto n.1590 si dispone, inoltre, la pubblicazione delle nuove planimetrie ricognitive dello stato degli edifici danneggiati dal terremoto del 2017. Le planimetrie, redatte dai tecnici della Struttura commissariale, integrano il piano della Regione Campania e le informazioni sulle aree a rischio idrogeologico come riportato nella zonizzazione allegata all'ordinanza n. 4/2022 e nella sua revisione allegata all'ordinanza n.10/2023. Tali planimetrie, precisa il Commissario, non hanno però alcuna natura pianificatoria ma sono finalizzate a fornire maggiori certezze informative ai cittadini nel periodo transitorio che ci separa dall'approvazione del Piano di ricostruzione da parte della Regione, consentendo ai tecnici di progettare gli interventi con una ragionevole previsione del grado di accoglibilità delle domande. (segue) (Ren)