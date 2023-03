Ischia: pubblicato l'avviso pubblico per vendere o cedere immobili dismessi ai fini della delocalizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo voluto dare un contributo alla trasparenza e alla chiarezza delle informazioni. Dalla planimetria - ha spiegato Legnini - risulta che dei 931 edifidici censiti, 622 sono verdi, 204 arancione e 105 rosso. Quindi, per due terzi dei fabbricati la ricostruzione può partire senza più attendere". Durante la conferenza Calcaterra ha poi annunciato l'adozione di un nuovo piano speditivo di Protezione Civile che, tenendo conto dell'attivazione del presidio territoriale e del funzionamento della strumentazione tecnologica a disposizione per il monitoraggio del territorio, potrà evitare le evacuazioni che fino ad ora sono state determinate, in via precauzionale, in caso di allerta meteo gialla o arancione. Tale procedura verrà messa in atto solo al superamento reale di soglie di pericolo per la cittadinanza. (Ren)