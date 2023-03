Cultura: a Ravello Lunedì in Albis nel segno della musica - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- a Fondazione Ravello celebra le festività pasquali con un concerto che nella mattinata del Lunedì in Albis (10 aprile) si terrà in Duomo. Alle 11.30 l'Orchestra e Coro del Teatro G. Verdi di Salerno eseguiranno il Magnificat e il Gloria di Antonio Vivaldi preceduti dalla Sinfonia per archi e basso continuo "Al Santo Sepolcro". A dirigere il concerto George Petrou, uno dei più sensibili interpreti del repertorio Barocco che inaugura a Ravello i suoi impegni italiani dell'anno che lo vedranno protagonista al Rossini Opera Festival e al Teatro alla Scala. Il maestro greco, candidato ai Grammy e vincitore dell'Echo Klassik, vanta una notevole carriera internazionale. Dalla stagione 2021/22 è il nuovo direttore artistico del festival internazionale Händel-Festspiele di Göttingen, è direttore artistico dell'orchestra Armonia Atenea, con la quale effettua numerose tournée e registrazioni, esibendosi sia su strumenti d'epoca che moderni, ed è direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Greca. Oltre all'attività di direttore d'orchestra, Petrou ha sviluppato un vivo interesse per la regia teatrale firmando diverse produzioni di successo. Soliste per l'appuntamento della Città della Musica, il contralto Francesca Ascioti e il soprano Daniela Cappiello. La Ascioti, diplomata al Conservatorio di Brescia e all'Accademia del Teatro alla Scala, ha esordito cantando il ruolo della Mrs Quickly in Falstaff al fianco di Renato Bruson. La sua carriera è decollata dopo aver cantato lo stesso ruolo al Ravenna Festival sotto la guida di Riccardo Muti. La Cappiello, voce campana tra le più apprezzate, è uno dei prodotti del Conservatorio Martucci di Salerno, specializzatasi poi in canto lirico presso il Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara. Si è affermata nel mondo dell'opera e ha vinto numerosi concorsi lirici internazionali. Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.(Ren)