Napoli: 32 enne in pericolo di vita dopo essersi opposto al furto dello scooter

- Nella tarda serata di ieri un uomo di 32 anni è stato ferito con colpi di arma da fuoco in via Reggia di Portici, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona Est di Napoli. L'uomo che è in prognosi riservata, in pericolo di vita, è stato sparato dopo essersi opposto al furto del proprio scooter mentre lo stava rifornendo di carburante. Due sconosciuti avrebbero tentato di sottrarglielo sotto la minaccia di una pistola e al suo rifiuto gli avrebbero esploso alcuni colpi, ferendolo alle gambe. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale. (Ren)