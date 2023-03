Sicurezza stradale: domani a Castellammare la chiusura del progetto di Regione e Anci Campania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli incontri gli studenti sono stati coinvolti emotivamente con la testimonianza diretta di chi ha vissuto la tragica perdita di persone care in incidenti stradali come, Graziella Viviano, la madre della 26enne Elena Aubry che nel maggio del 2018 perse la vita sulla Ostiense finendo con la moto in una buca, Gianni de Prisco, che ha subito postumi invalidanti permanenti a causa di un ubriaco che alla guida dell'auto investì nel novembre del 2016 lui e il padre Giuseppe, causando la morte di quest'ultimo, Leopoldo Iovino, padre di Eugenio deceduto a solo 19 anni a seguito dell'impatto con la sua moto contro un palo di pubblica illuminazione a Gragnano, Maria Luisa Simonelli, ideatrice del Premio "Giovanni Simonelli" dedicato al fratello Giovanni, avvocato trentottenne di Nola che ha perso la vita per un incidente avvenuto sull'A30 nel 2016 e Massimiliano Massimi, che ha visto il figlio Massimo a solo 17 anni ammazzato da un automobilista in stato di ebbrezza (recidivo) il 23 ottobre 2014 e di impatto e grande sensibilità, lo spot realizzato dai testimonial della manifestazione Gigi e Ross, che è stato proiettato nel corso degli incontri formativi. (Ren)