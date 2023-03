Salerno: Tommasetti (Lega), in comune maggioranza a pezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul Fusandola il fronte De Luca è ormai a pezzi e intanto le risposte non arrivano”. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale in Campania della Lega, è intervenuto così all’indomani del consiglio comunale di Salerno in cui si è discusso del rischio esondazione, e che ha visto quattro esponenti della maggioranza scegliere la via dell’astensione sulla mozione presentata dall’opposizione. “L’ulteriore segnale - ha proseguito - di uno sfaldamento di cui avevamo già avuto le avvisaglie a inizio settimana, quando in Consiglio non si era raggiunto il numero legale proprio per l’assenza degli esponenti di maggioranza. Ma a lasciare perplessi sono l’inerzia e le risposte evasive su una questione che attiene alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini”. Netta la presa di posizione di Tommasetti sulle motivazioni dell’amministrazione: “Preoccupazioni legittime vengono scambiate per un procurato allarme. Per quanto mi riguarda continuerò a invocare risposte su una questione che vede chiare responsabilità di De Luca, da governatore ed ex sindaco. Intanto prendiamo atto delle crepe in maggioranza, dove qualcuno inizia, pur con ritardo, a defilarsi”.(Ren)