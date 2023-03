Sicurezza: Nappi (Lega), è allarme nell'area Est di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intensificare anche a livello locale la presenza di forze dell'ordine nell'area Est di Napoli, una delle zone che per anni la sinistra ha totalmente dimenticato, lasciando da soli i napoletani a combattere con una situazione insostenibile sul piano della sicurezza e della vivibilità". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. "Un uomo è stato ferito gravemente - ha proseguito Nappi - nel corso di un tentativo di rapina a San Giovanni a Teduccio, che insieme al quartiere di Barra e Ponticelli, dove dall'inizio dell'anno si sono verificati già 2 omicidi di camorra, è quello in cui si registrano picchi sempre più preoccupanti di violenza e aggressioni armate". "È necessario che anche in quelle aree le istituzioni locali si destino dall'immobilismo e agiscano nel solco del Governo nazionale, che in pochi mesi ha fatto sentire la presenza dello Stato mettendo a segno importanti operazioni anticlan che hanno portato all'arresto di oltre un centinaio di persone", ha concluso. (Ren)