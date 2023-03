Codice appalti: Avs, aderiamo a mobilitazione nazionale primo aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Alleanza Verdi e Sinistra "aderiamo alla mobilitazione 'Fai la cosa buona', indetta per sabato primo aprile. Siamo fortemente preoccupati dalle scelte del governo sul bonus edili e sul codice appalti, che danneggiano il lavoro, l'ambiente e la sicurezza. Sosteniamo l'idea che un'altra strada è possibile per il settore edile e per questo sabato saremo in piazza a Torino, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari con associazioni ambientaliste, studenti, comitati di quartiere, imprenditori, tecnici e con tutti coloro che si uniranno per dire al Governo di fare di fare la cosa buona". Lo affermano, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa verde, Eleonora Evi e Angelo Bonelli, e il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, che proseguono: "Mantenere la cessione dei crediti per le famiglie con Isee fino a 30 mila euro, i condomini di periferia e le case popolari è una misura importante che dovrebbe essere preservata. Inoltre, le politiche industriali per la rigenerazione delle città, la riduzione degli sprechi energetici e l'inquinamento dovrebbero essere considerate prioritarie. Infine, garantire la qualità del lavoro e delle imprese, il rispetto del Contratto nazionale edile e vietare il subappalto all'infinito sono elementi fondamentali per il futuro del settore. Come Verdi e Sinistra crediamo che il governo debba ascoltare queste proposte di buon senso e siamo convinti che le iniziative per la tutela dell'ambiente e del lavoro debbano essere sostenute e promosse in ogni modo possibile". (Com)