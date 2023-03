Rifiuti: Bonavitacola, presto primo impianto serio di compostaggio a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho parlato dell'impianto di compostaggio di Napoli Est sia con il sindaco Manfredi, sia con il direttore tecnico della Sapna, nella sua funzione di direttore di Asia perché l'impianto come stazione appaltante verrà realizzato da Asia Napoli. Abbiamo perso un po' di tempo, c'è una previsione nelle norme di partecipazione alla gara secondo me gravosamente eccessiva, che scoraggia la partecipazione, prevede dei parametri olfattometrici che sono ben oltre quelli richiesti dalle norme vigenti. Credo che questo aspetto andrà corretto". Così il vicepresidente della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, a margine dell'inaugurazione della 14esima edizione di EnergyMed alla Mostra d'Oltremare di Napoli, parlando dell'opera per la quale nei giorni scorsi il ministero dell'Ambiente ha sbloccato gli ulteriori 7 milioni di euro necessari alla realizzazione. "Il 3 aprile - ha proseguito - diventerà definitivo l'ok del ministero alla destinazione di questi fondi per questo impianto, facciamo un investimento abbastanza importante, speravo che potessimo partire prima poi un po' l'aumento dei costi, un po' questo problema tecnico, hanno ritardato l'avvio. Però ormai siamo in dirittura d'arrivo. Vorrei riflettere su una cosa, è il primo impianto serio di rifiuti che si fa a Napoli. Non è cosa da poco". (Ren)