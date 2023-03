Napoli: rimosso un palo in Viale Colli Aminei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore di questa mattina in viale Colli Aminei a Napoli è stato effettuato dal comune di Napoli un intervento per la messa in sicurezza di un palo elettrico in disuso che, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento, si era inclinato adagiandosi sulla rete aerea. L'intervento di rimozione, effettuato stamattina, era già stato programmato nell'ambito delle operazioni di dismissione del preesistente impianto di illuminazione in corso. La circolazione, dopo una breve deviazione, per consentire la rimozione del palo, è ritornata alla normalità. (Ren)