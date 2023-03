Sanità: iniziativa congiunta di Asl Napoli 2 Nord e Accademia Aeronautica di Pozzuoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le iniziative dell’Asl Napoli 2 Nord nell’ambito della campagna "Diamoci una mano", finalizzata a sensibilizzare cittadini, scuole e le istituzioni sugli aspetti più significativi dell’assistenza sanitaria e di emergenza, per costruire insieme una “buona sanità”. In occasione del centenario della fondazione dell’Arma dell’Aeronautica tappa all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Gli operatori del 118 dell’Asl hanno incontrato scolari e studenti degli istituti napoletani descrivendo le attività svolte nell’ambito del servizio quotidiano e in caso di calamità. Utilizzando attrezzature e manichini sono state indicate alcune manovre di primo soccorso. Inoltre sono state date istruzione adeguate per rendere efficace la richiesta telefonica al 118 di assistenza. Presente il direttore Uoc del 118, Luigi Langella, coadiuvato da medici ed operatori sanitari del Servizio di Emergenze. Convinta ed appassionata la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze interessati a tutte le procedure mostrate.(Ren)