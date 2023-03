Napoli: proseguono le attività di Quartiere Pulito 2023, oggi interventi nelle municipalità 1 e 9 - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono a Napoli le attività dell'iniziativa "Quartiere Pulito 2023" che interesserà, in questa prima fase, oltre 60 strade delle dieci Municipalità nelle quali sono stati avviati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti. Oggi sono state coinvolte le Municipalità 1 e 9 con operazioni di pulizia in via Tasso (lato superiore), via Picasso, via dei Modiano, via De Chirico. Domani, giovedì 30 marzo, toccherà alla Municipalità 2 con via Salvator Rosa, Corso Vittorio Emanuele (fino ad ospedale militare) e Municipalità 7 con via del Cassano. Gli interventi continueranno venerdì 31 marzo nella Municipalità 3 a Calata Capodichino e nella Municipalità 6 in via Molino Fellapane e Cupa Vicinale Pepe. L'intervento è coordinato dall'assessore comunale alla Salute e al Verde con delega alla vivibilità e all'igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l'assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, ed in sinergia con Asia, Polizia Municipale e le Municipalità. (Ren)